أنس جابر تتأهل إلى نهائي دورة روما للتنس

نجحت بطلة التنس التونسية أنس جابر اليوم السبت، في المرور إلى نهائي بطولة روما المفتوحة للتنس للسيدات عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.

وستواجه جابر في النهائي البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً بعد فوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1.

وكانت سفيرة السعادة التونسية أنس جابر قد تُوّجت مؤخرا، بلقب بطولة مدريد للسيدات من فئة 1000 نقطة .

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