أنس جابر تتأهل الى ثمن نهائي بطولة شارلستون

تأهلت بطلة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة على العالم، لثالث أدوار بطولة تشارلستون ذات الـ500 نقطة، على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.

وقد فازت جابر فجر اليوم الأربعاء، على المصنفة 77 على العالم بمجموعتين لصفر 6-3 و6-3.

ومن المنتظر أن تواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي المتأهلة من لقاء التشكية ليندا المصنفة 60 عالميا والامريكية كارولين المصنفة 172 عالميا.

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