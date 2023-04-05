أنس جابر تتأهل الى ثمن نهائي بطولة شارلستون

اخر تحديث : 05/04/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

تأهلت بطلة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة على العالم، لثالث أدوار بطولة تشارلستون ذات الـ500 نقطة، على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو.
وقد فازت جابر فجر اليوم الأربعاء، على المصنفة 77 على العالم بمجموعتين لصفر 6-3 و6-3.
ومن المنتظر أن تواجه انس جابر في الدور ثمن النهائي المتأهلة من لقاء التشكية ليندا المصنفة 60 عالميا والامريكية كارولين المصنفة 172 عالميا.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق