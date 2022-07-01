أنس جابر تتأهّل إلى رابع أدوار بطولة ويمبلدون

نجحت لاعبة التنس التونسية المتألّقة أنس جابر اليوم الجمعة، في العبور إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد .

وتجاوزت أنس جابر نظيرتها الفرنسية، المصنفة 77 عالميًا، دون عناء إذ حسمت المواجهة بواقع 6-2 و6-3.

وتلتقي جابر، المصنفة الثانية عالميا، في الدور الرابع مع المتأهلة من مواجهة الألمانية أنجليك كيربر والبلجيكية إليز ميرتينس.

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