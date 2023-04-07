أنس جابر تتأهّل إلى نصف نهائي بطولة شارلستون

تأهلت لاعبة التنس التونسيّة أنس جابر المصنفة خامسا عالميا أنس جابر إلى المربع الذهبي لبطولة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكيّة عقب تخطّي المصنفة 70 عالميا الروسية كالينسكايا في الربع النهائي.

و فازت انس جابر بعد انسحاب منافستها في المجموعة الثانية حيث كانت تشير النتيجة الى تقدّم البطلة التونسية 0/6 و 1/4.

و ستواجه أنس في الدور نصف النهائي الفائزة من بين الامريكية ماديسون كيس المصنفة 22 عالميا والروسية داريا كاستاكينا المصنفة ثامنة عالميا.

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