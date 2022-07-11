أنس جابر تتراجع للمركز الخامس عالميا

تراجعت البطلة التونسية أنس جابر في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، إلى المركز الخامس عالميا رغم بلوغها نهائي ويمبلدون.

وللتذكير فقد قالت أنس جابر في مؤتمر صحفي عقب خسارتها في نهائي ويمبلدون، إنها تريد الاستمرار في المراكز الخمس الأولى في التصنيف العالمي.

ويأتي هذا التراحع بسبب قرار الإتحاد الدولي للتنس عدم احتساب نقاط بويمبلدون هذا الموسم على خلفية منع اللاعبين الروسيين و البيلاورسيين من المشاركة رداً على الحرب في أوكرانيا.

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