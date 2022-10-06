أنس جابر تترشح لربع نهائي دورة المنستير الدولية

اخر تحديث : 06/10/2022
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

ترشّحت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثالث لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة المقامة مقابلاتها بالمنستير على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزها على الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا 2-صفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الدور الثاني.
وستلاقي انس جابر المصنفة اولى في هذه الدورة في الدور الثالث الامريكية كلير ليو المصنفة 73 عالميا .


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