أنس جابر تترشح للدور الثاني من بطولة ويمبلدون

اخر تحديث : 04/07/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

جابر

استهلّت نجمة التنس التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز يسير على البولندية ماغدالينا فريخ بمجموعتين دون ردّ في الدور الأول اليوم الثلاثاء.
وحققت جابر، المصنفة السادسة عالميًا، الانتصار على فريخ (70) بواقع 6-3 و6-3.
وكانت جابر قد أدركت نهائي النسخة الماضية (2022) من البطولة العريقة لكنّها خسرت أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.


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