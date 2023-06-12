أنس جابر تتقدم إلى المركز السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس

تقدمت اللاعبة التونسية أنس جابر من المركز السابع الى المركز السادس عالميا على حساب الأمريكية كوكو غوف في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 12 جوان 2023.

واستفادت أنس جابر من بلوغها الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية قبل أن تنهزم أمام البرازيلية مايا حداد بياتريز التي كسبت 4 مراكز لتصبح في المرتبة العاشرة عالميا.

وحافظت البولونية ايغا شفيونتيك على صدارة التصنيف إثر تتويجها بلقب رولان غاروس على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا التي حققت قفزة هامة في الترتيب العالمي الجديد حيث صعدت 27 مرتبة كاملة لتحتل بذلك المركز السادس عشر عالميا.

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