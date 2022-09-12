أنس جابر تتقدّم إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس

نجحت بطلة التنس التونسية أنس جابر في الظفر بالمركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس الصادر اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 بعد بلوغها الدور النهائي من دورة أمريكا المفتوحة.

وحصلت أنس جابر على 1170 نقطة بعد بلوغها الدور النهائي للدورة المذكورة ليرتفع بذلك مجموع نقاطها في المركز الثاني إلى 5090 نقطة متقدمة على آنا كونتافيات التي تأخرت بمركز.

وكانت النجمة التونسية والعربية أنس جابر قد أكدت أنها ستواصل العمل حتى تنجح في الظفر بألقاب في الغراند سلام.

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