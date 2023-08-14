أنس جابر تحافظ على المركز الخامس في الترتيب العالمي

حافظت التونسية انس جابر على مركزها الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة سينسيناتي الامريكية ذات الالف نقطة التي ستواجه خلالها في الدور الثاني الفائزة من المواجهة بين الصينية لين زهو (36 عالميا) والاوكرانية انهلينا كالينينا (28 عالميا).

وتقام بطولة سينسيناتي على ارضية صلبة من 14 الى 20 اوت الجاري.

كلمات البحث :أنس جابر;ترتيب;تنس;مركز