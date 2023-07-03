أنس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي



حافظت التونسية انس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين رغم خروجها المبكر من بطولة برلين وتفويتها في لقبها بعد خسارتها في الدور السادس عشر امام الالمانية جول نيميير.

وتخوض انس جابر هذا الاسبوع منافسات بطولة ايستبورن الانقليزية حيث ستواجه في الدور الاول يوم الثلاثاء التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 عالميا.

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