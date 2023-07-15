أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون

توّجت النجمة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بلقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعد فوزها في النهائي على التونسية أنس جابر اليوم السبت.

وحسمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الثانية والأربعين عالمياً المباراة النهائية أمام المصنفة السادسة عالمياً بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4.

وأكدت أنس جابر في تصريح لها عقب خسارتها، أنها أكثر هزيمتها مؤلمة في مسيرتها، مضيفة بقولها: « اليوم سيكون يوما صعبا بالنسبة لي ولكن لن أستسلم رغم ذلك وسوف أعود بقوة أكبر.. أعدكم بأنني سأعود يوما ما وأفوز بهذه البطولة » .

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