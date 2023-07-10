أنس جابر تعبُر إلى ربع نهائي ويمبلدون دون عناء

حجزت بطلة التنس التونسية أنس جابر بطاقة ربع نهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بسهولة بالغة بعد أداء لافت أمام التشيكية بيترا كفيتوفا

وقدمت البطلة التونسية المصنفة السادسة عالمياً واحدة من أفضل مبارياتها هذا العام متجاوزة كفيتوفا المصنفة التاسعة عالمياً بمجموعتين دون رد 6-0 و6-3.

وضربت أنس جابر بقوة في المجموعة الأولى التي حسمتها خلال 23 دقيقة فقط واضعة منافستها تحت الضغط.

ومن المنتظر أن تلعب جابر في الدور المقبل مع الكازخستانية ريباكينا حاملة لقب النسخة الفائتة في تكرار لنهائي 2022.

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