أنس جابر تمرّ إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون

اخر تحديث : 07/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أنس جابر
تألقت بطلة التنس التونسية أنس جابر في بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعدما قطعت بطاقة العبور إلى الدور الثالث.
ونجحت جابر المصنفة السادسة عالمياً في تجاوز الصينية باي اليوم الجمعة دون عناء بمجموعتين دون رد 6-1 و6-1.
ولم تتأخر جابر وصيفة النسخة السابقة من البطولة في فرض أفضليتها بحسمها المجموعة الأولى خلال أقل من نصف ساعة وتحديداً 25 دقيقة.
وتابعت البطلة التونسية مستواها اللافت في البطولة لتحسم المجموعة الثانية بذات النتيجة لتنهي مشوار اللاعبة الصاعدة من التصفيات.
وستواجه جابر في الدور المقبل الكندية بيانكا أندريسكو التي حققت المفاجأة بتجاوز الأوكرانية كالينينا بمجموعتين لواحدة 6-2 و4-6 و7-6 (10-7).


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