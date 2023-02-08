أنس جابر تنسحب من بطولتي قطر و دبي للخضوع لعملية جراحية

أعلنت بطلة التنس التونسية أنس جابر في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، اضطرارها للانسحاب من دورتي الدوحة و دبي من أجل العناية بوضعها الصحي.

وأشارت جابر إلى أن « فريقها الطبي أكد حاجتها إلى إجراء عملية جراحية بسيطة من أجل العودة الى الملاعب بأداء جيد ».

وكتبت جابر: « أود أن أعبر عن أسفي لجميع المشجعين الموجودين في الشرق الأوسط الذين انتظروا هذا اللقاء.. أعدكم بأن أعود إليكم أكثر قوة وبصحة جيدة ».