أنس جابر تنسحب من بطولتي قطر و دبي للخضوع لعملية جراحية

أعلنت بطلة التنس التونسية أنس جابر في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، اضطرارها للانسحاب من دورتي الدوحة و دبي من أجل العناية بوضعها الصحي.
وأشارت جابر إلى أن « فريقها الطبي أكد حاجتها إلى إجراء عملية جراحية بسيطة من أجل العودة الى الملاعب بأداء جيد ».
وكتبت جابر: « أود أن أعبر عن أسفي لجميع المشجعين الموجودين في الشرق الأوسط الذين انتظروا هذا اللقاء.. أعدكم بأن أعود إليكم أكثر قوة وبصحة جيدة ».
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