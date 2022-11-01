أنس جابر تنهزم أمام البيلاروسية سابالنكا

انهزمت لاعبة التنس التونسية أنس جابر فجر اليوم الثلاثاء، أمام البيلاروسية أرينا سابالنكا في الجولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات بمدينة فورت وورث في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت الهزيمة بمجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيلها (6-3 / 7-6 /7-5 ) .
وتواجه أنس جابر في الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدورة الأمريكية يوم غد الاربعاء المصنفة الثالثة عالميا جيسيكا بيغولا.
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