أنس جابر تنهزم أمام البيلاروسية سابالنكا

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أنس جابر تنهزم وتغادر دورة الياسمين بالمنستير غادرت بطلة التنس التونسية أنس جابر، دورة الياسمين المفتوحة للتنس، وذلك بعد هزيمتها، مساء ا ...

رغم آدائها المتميز: أنس جابر تنهزم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لم يُحالف الحظ لاعبة التنس التونسية أنس جابر في التتويج ببطولة امريكا المفتوحة للتنس، و ذلك ...

أنس جابر تُودع بطولة ويمبلدون للتنس أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المشوار الرائع للتونسية أنس جابر بالفوز عليها 6-4 و6-3 ...

أنس جابر تتأهل إلى نهائي دورة روما للتنس نجحت بطلة التنس التونسية أنس جابر اليوم السبت، في المرور إلى نهائي بطولة روما المفتوحة للت ...