أنس جابر تنهزم وتغادر دورة الياسمين بالمنستير

غادرت بطلة التنس التونسية أنس جابر، دورة الياسمين المفتوحة للتنس، وذلك بعد هزيمتها، مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 أمام اللاعبة الأمريكية كلار ليو المصنفة 73 عالميا، وذلك في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة.

وعلّقت جابر في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك على هزيمتها بما يلي: » ليست هذه النتيجة التي أردناها جميعًا ، لكنني فخورة جدًا باللعب على أرضنا أمامكم. إلى اللقاء » .

كلمات البحث :أنس جابر;المنستير;دورة الياسمين