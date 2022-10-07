أنس جابر تنهزم وتغادر دورة الياسمين بالمنستير

اخر تحديث : 07/10/2022
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

غادرت بطلة التنس التونسية أنس جابر، دورة الياسمين المفتوحة للتنس، وذلك بعد هزيمتها، مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 أمام اللاعبة الأمريكية كلار ليو المصنفة 73 عالميا، وذلك في لقاء الدور ربع النهائي للبطولة.

وعلّقت جابر في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك على هزيمتها بما يلي:  » ليست هذه النتيجة التي أردناها جميعًا ، لكنني فخورة جدًا باللعب على أرضنا أمامكم. إلى اللقاء » .


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