أنس جابر تواصل تألقها وتعبر إلى الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت بطلة التنس التونسية والمصنفة 5 عالميا أنس جابر إلى الدور النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزها في الدور نصف النهائي على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 بنتيجة مجموعتين لصفر تفاصيلها 6_1 /6_3 لتنحت بهذا الإنجاز التاريخي اسمها باحرف من ذهب في عالم الكرة الصفراء وتضمن مكانها عن جدارة ضمن بطلات الصف الأول للاعبات التنس المحترفات.

ومن المنتظر أن تواجه أنس في النهائي يوم غدٍ السبت المصنفة الأولى عالميا البولونية إيغا شفينتاك.

كلمات البحث :أنس جابر;بطولة امريكا;تنس