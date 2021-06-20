أنس جابر تُتوّج بلقب بطولة برمنغهام الإنقليزية

تُوّجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الأحد، بلقب بطولة برمنغهام الإنقليزية للتنس بعد فوزها على الروسية كاساتكينا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-4.

واحتاجت جابر لقرابة ساعة ونصف لتحسم المباراة النهائية، إذ فازت بالمجموعة الأولى خلال 49 دقيقة والثانية خلال 41 دقيقة.

وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات في كرة المضرب.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

من جهة أخرى، انهزمت أنس جابر في الدور النهائي لمسابقة الزوجي لبطولة برمنغهام البريطانية التي خاضته إلى جانب زميلتها الأسترالية بيراز، وانهزمت ضد الثنائي التشيكي بمجموعتين مقابل واحدة.

كلمات البحث :أنس جابر;بطولة برمنغهام;تتويج