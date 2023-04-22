أنس جابر تُودع بطولة شتوتغارت: أنا حزينة سأفعل كل ما بوسعي للعودة قريباً

ودّعت بطلة التنس التونسية أنس جابر اليوم السبت، بطولة شتوتغارت ذات فئة 500 نقطة، المقامة في ألمانيا، بعد انسحابها من مواجهة نصف النهائي أمام منافستها البولندية إيغا شفيونتيك، بسبب الإصابة التي لحقت بها في المباراة.

ووجهت النجمة التونسية رسالة إلى الجماهير الرياضية عبر تغريدة على حسابها في موقع « تويتر »، جاء فيها: « أنا حزينة للغاية لأنني لم أتمكن من إكمال المباراة اليوم. شكراً لكم جميعاً .. على حبكم ودعمكم لي، وهذا يعني الكثير لي، وسأقوم بإجراء الاختبارات وسأفعل كل ما بوسعي للعودة قريباً ».

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