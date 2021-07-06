أنس جابر تُودع بطولة ويمبلدون للتنس

أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المشوار الرائع للتونسية أنس جابر بالفوز عليها 6-4 و6-3 اليوم الثلاثاء، في طريقها إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون الإنقليزية لكرة المضرب.

وقد كرّرت جابر المصنفة 24 عالمياً أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي من البطولة الإنقليزية، بعدما وصلت لذات الدور في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

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