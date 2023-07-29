أنقذ 17 شخصا إثر حريق بفرنسا: وزير الخارجية يتّصل بالتونسي عز الدين حمدي

أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 28 جويلية 2023، من سان بطرسبورغ اتصالا هاتفيا بالمواطن التونسي المقيم بفرنسا منذ سنوات عزالدين حمدي، الذي نجح في إنقاذ 17 شخصا على اثر اندلاع حريق بالعمارة التي يقطنها والتي تضمّ مخبزة على ملكه.

وأثنى نبيل عمّار خلال هذا الاتصال على عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميّز بها المواطن التونسي، متمنيا له مزيد التوفيق.

يذكر ان امراة واحدة من متساكني العمارة التي اتت عليها النيران تعرّضت الى حروق وهي الوحيدة التي لم يتمكّن السيّد عز الدين حمدي من انقاذها.

كلمات البحث :عز الدين حمدي;فرنسا;وزير الخارجية