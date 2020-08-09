غار الملح: تواصل حريق جبل الناظور لليوم الثالث على التوالي

يتواصل حريق جبل الناظور بغار الملح لليوم الثالث على التوالي، وسط مساعي من الأهالي ووحدات الحماية المدنية و أعوان الغابات للسيطرة عليه والحيلولة دون وصول النيران إلى المناطق السكنية.

وأكد العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية في بنزرت أن قوة الرياح وطبيعة الغطاء النباتي للمكان وصعوبة تضاريسه أسهمت في تجدد اشتعال النيران على مستوى أعلى الجبل في الواجهة العالية المطلة على منطقتي باجو ورفراف.

وقد توجّه أهالي مدينة غار الملح بنداء استغاثة لتوفير المزيد من وسائل التدخل لإخماد النيران التي أتت على أكثر من 58 هكتارا من الغابة الشعراء وأشجار الصنوبر .

وكانت النيران قد اندلعت في مناسبة أولى عشية الجمعة قبل أن يتم إخمادها صباح أمس السبت، ثم عادت للاندلاع من جديد ظهر أمس السبت، حيث تم إخمادها ليلا، لتعود النيران اليوم الأحد للاشتعال من جديد وللمرة الثالثة في أقل من 48 ساعة.

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