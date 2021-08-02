أوامر رئاسية بإعفاء وزيريْ المالية وتكنولوجيات الاتصال

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بـــ:

• إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

• تكليف سهام البوغديري بمنصبة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

• إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة

• تكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

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