أوامر رئاسية بإعفاء وزيريْ المالية وتكنولوجيات الاتصال

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 أوت 2021، أوامر رئاسية تقضي بـــ:
• إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
• تكليف سهام البوغديري بمنصبة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
• إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة
• تكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
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