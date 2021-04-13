أوقات عمل الصوناد والستاغ خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنها ستفتح القباضات التابعة لها خلال شهر رمضان لحصة واحدة تبدأ من الساعة الثامنة وتستمر الى الواحدة بعد الزوال وذلك من الاثنين الى الخميس وكذلك يوم السبت.

في المقابل سيكون التوقيت يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار.

أما بالنسبة للتوقيت الإداري بالصوناد، فسيكون من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

من جهتها، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن توقيت عملها في شهر رمضان والذي سيكون على النحو التالي:

*المصالح الإدارية ( المقر الاجتماعي و الأقاليم) من الاثنين إلى الخميس بدخول الغاية : من الساعة 8 إلى الساعة 14

الجمعة : من الساعة 8 إلى الساعة 13

*القباضة ( المقر الاجتماعي و الأقاليم) من الاثنين إلى الخميس بدخول الغاية : من الساعة 8 إلى الساعة 14

الجمعة و السبت : من الساعة 8 إلى الساعة 13

مكتب العلاقة مع المواطن من الاثنين إلى السبت بدخول الغاية : : من الساعة 8 إلى الساعة 14.

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