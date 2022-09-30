أول مركز تدريب جهوي وافريقي: إفتتاح الأكاديمية الدولية للتنس بسوسة

تولى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بمعية رئيس الجامعة الدولية للتنس David Haggerty الإشراف على إفتتاح « الاكاديمية الدولية للتنس » والتي ستمثل أول مركز تدريب جهوي افريقي للتنس بأحد النزل بمدينة سوسة لاستقطاب محبي الكرة الصفراء من كل الجهات.

ويضم المركز:

-8 ملاعب تنس بمواصفات عالمية

- قاعة تدريبات وأخرى لتقوية العضلات

- وحدات إقامة وإعاشة .

كما تولى كمال دقيش بمعية رئيس الكنفدرالية الإفريقية للتنس طارق الشريف الإشراف على حفل توقيع إتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية والجامعة الدولية للتنس ممثلة في شخص رئيسيهما سلمى المولهي و David Haggerty يتم بمقتضاها تبادل الخبرات والإعداد لمشاريع مستقبلية لمزيد نشر رياضة التنس بالجهة.

واكد كمال دقيش خلال حفل التوقيع، الذي شهد حضور البطلة العالمية انس جابر، أن سلطة الإشراف إنطلقت في إستراتيجية عمل لنشر الرياضات الفردية وتطويرها على غرار رياضة التنس وتعميمها في كامل ولايات الجمهورية مع الإستثمار في نجاحات البطلة العالمية أنس جابر للنسج على منوال مسيرتها الرياضية المتميزة.

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