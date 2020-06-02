أول وفاة بفيروس كورونا في قفصة

أعلن المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء عشية اليوم الثلاثاء، عن وفاة امرأة من معتمدية المتلوي جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتكون بذلك أوّل وفاة بسبب إلتقاط فيروس كورونا بالجهة .

وقال ناصري إن مواطنة من معتمدية المتلوي تبلغ من العمر 70 عاما كانت قد إلتقطت فيروس كورونا منذ أوائل شهر ماي المنقضي، قد فارقت اليوم الثلاثاء الحياة بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة حيث أقامت بقسم العناية المركّزة لمدّة تناهز الشهر.

وقد خضعت هذه المرأة في أوائل شهر ماي المنقضي لفحوصات الكشف عن مرض كورونا بعد أن ظهرت عليها أعراض هذا الفيروس لتثبت نتائج التحاليل المخبرية يوم الثلاثاء 5 ماي، إصابتها بهذا المرض.

وبوفاة هذه المرأة تكون جهة قفصة قد سجّلت أول حالة وفاة جرّاء وباء كورونا الذي بدأ الظهور بها في بداية شهر مارس الماضي.

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