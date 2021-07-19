أيام مفتوحة للتلقيح يومي العيد بهذه المراكز

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الاثنين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة على انّه سيتمّ تنظيم ايّام مفتوحة للتلقيح للفئة العمريّة 18 سنة فما فوق بـ 29 مركز تلقيح موزّعة على كامل تراب الجمهورية.

ويجدر الاشارة الى انّ هذه المراكز ستفتح ابوابها يوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الظهر (13.00) الى غاية الساعة السابعة مساء (19.00) ويوم الاربعاء من الساعة الثامنة صباحا (08.00) الى حدود الساعة السابعة مساء (19.00) لتطعيم المواطنين بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة أنّ اللقاحات المستعملة خلال ايام العيد هي استرازنكا للفئة العمرية 45 سنة فما فوق وسينوفارم الصيني للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

وفيما يلي قائمة مراكز التلقيح:



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