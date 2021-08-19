أيّام مفتوحة للتلقيح لفائدة العائلة الرياضية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنها تعتزم بالتعاون مع وزارة الشّباب والرياضة والإدماج المهني تنظيم أيام وطنية لتلقيح الرياضيين ضد الكوفيد 19، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي 2021-2022.

وتشمل هذه الأيام الرياضيين والإطارين الفني والإداري و الحكّام في كل الإختصاصات الفردية والجماعية والصحافيين الرياضيين بمختلف ولايات الجمهورية.

وينتظم اليوم الوطني المفتوح الأول يوم الجمعة 20 أوت 2021 بقصر الرياضة بالمنزه (القبّة)، بداية من الساعة 08.30 صباحا وإلى غاية الساعة 18.30 مساء، علما وأنّ الفئة العمريّة المعنية بالتلقيح هي من 18 سنة فما فوق وتشمل المسجلين على منظومة Evax .

وأكدت الوزارة أن الدّعوة مفتوحة لكل المعنيين بالأمر لإنجاح هذا اليوم الأوّل، في انتظار مواعيد لاحقة في مختلف الجهات.

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