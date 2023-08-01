أيّوب الحفناوي يصل إلى تونس



حلّ صباح اليوم الثلاثاء 1 أوت 2023، بمطار تونس قرطاج الدولي البطل الاولمبي والعالمي أحمد أيوب الحفناوي بعد مشاركة مشرفة وتاريخية له في بطولة العالم للسباحة بفوكوياكا اليابانية حيث كان في استقباله وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير النقل ربيع المجيدي ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان والمكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة ماهر مريح ورئيس الجامعة التونسية للسباحة الهادي بن حسن وافراد عائلته وعدد كبير من المشجعين والاعلاميين.

وكان السباح التونسي والبطل العالمي أحمد أيوب الحفناوي قد احرز ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم باليابان في سباقي 800 متر و1500 متر سباحة حرّة وميدالية فضية في سباق 400 متر سباحة حرة.

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