إئتلاف الكرامة: نظام سعيد استولى على كافة السلط وعين أتباعه على رأس أهم مفاصلها

اعتبر المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة في بيان له، أن نظام رئيس الجمهورية قيس سعيد استولى على كافة السلط وعيّن أتباعه على رأس أهم مفاصلها.

وأكد الائتلاف تضامه المطلق مع أسرة المحامين عقب إحالة 14 محاميا على التحقيق بقرار من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يتعلق بقرار الإقامة الجبرية لنور الدين البحيري.

وشدد ائتلاف الكرامة على أن هاته الإحالة بالجملة على قلم التحقيق من أجل ممارسة المحامين لحق الدفاع المكفول دستورا و قانونا ليست الحالة الأولى أو الثانية التي يقترف فيها نظام قيس سعيد جرم ملاحقة محامين و إحالتهم على قضاء وضع يده عليه، وفق تعبيره.

ودعا حزب ائتلاف الكرامة الى رفع وتيرة التنسيق و التعاون بين كل القوى و المكونات الوطنية للتصدي لما اعتبرها ممارسات تكاد تعود بتونس إلى عصر ما قبل الحضارة.

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