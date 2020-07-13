إئتلاف الكرامة يتقدّم بمبادرة تشريعية لتنقيح قانون المساجد

تقدمت كتلة إئتلاف الكرامة اليوم الاثنين، بمبادرة تشريعية لتنقيح قانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988.

واعتبر إئتلاف الكرامة أنه من غير المعقول أو المقبول أن يخضع أي نشاط مسجدي إلى ترخيص من الوزير الأول فضلا عن غياب معايير واضحة للانتداب ودون مراعاة لحق الدفاع عند العزل أو الإعفاء.

وينص الفصل الخامس من القانون في نسخته المعدّلة على أنه « لا يجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة بتسييرها سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بموافقة الإمام الأول للمسجد أو المسجد الجامع وتحت مسؤوليته » ، وذلك خلافا لما كان ينص عليه الفصل في نسخته القديمة والتي تشترط مباشرة أي نشاط بالمسجد ترخيصا من الوزير الأول.

وأضاف الائتلاف مقترحا في مشروع القانون المنقح ينص على أنه يمكن للهيئة المكلفة بتسيير المسجد أو المسجد الجامع قبول جميع أنواع الهبات أو التبرعات وتوثيقها بما يترك أثرا كتابيا ويكون الهدف منه تهيئة وترميم وصيانة وتجميل المسجد وتأثيث أنشطته الدينية تحت رقابة المسؤول المحلي للشؤون الدينية.

وفيما يلي نص المبادرة التشريعية:



كلمات البحث :إئتلاف الكرامة;قانون المساجد;مبادرة تشريعية