إبراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب

فاز ابراهم بودربالة بمنصب رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 13 مارس 2023، إثر حصوله على أكثر عدد من الأصوات، والتي قدّرت بـ 83 صوتا.

أمّا نتائج الدور الثاني لانتخاب نائب رئيس مجلس نواب الشعب من الإناث، فقد أفضت إلى فوز سوسن المبروك، بعد حصولها على أكثر عدد من الأصوات 87 صوتا.

وبالنسبة إلى منصب نائب رئيس مجلس نواب الشعب من الذكور، فقد فاز به الأنور المرزوقي، إثر حصوله على 72 صوتا.

وقال بودربالة بعد فوزه: « انطلاقا من هذه اللحظة، نحن كتلة واحدة، نعمل اليد في اليد وذلك لرفع التحدّي وهو أن يكون هذا المجلس محلّ رضا الشعب التونسيّ، أؤكّد أنّ هذا اليوم هو إنطلاق فعليّ لبناء تونس الغد خاصة بعد التدابير التي وقع إتخاذها منذ 25 جويلية 2021 والتي انقذت البلاد من الويلات التي كنّا نعيشها كلّ يوم » .

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