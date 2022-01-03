إبراهيم بودربالة يُكذّب: لم أكن معصوب العينين عند زيارتي البحيري

أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح له لقناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، أنه لم يكن معصّب العينين عند زيارته القيادي بحركة النهضة الموضوع قيد الإقامة الجبرية نور الدين البحيري، واصفا تلك الإشاعات بالسخيفة.

وشدد بودربالة على أن عمادة المحامين ضدّ الأمر الذي يُبيح استخدام وزير الداخلية للإقامة الجبرية، مؤكدا في الآن ذاته أنها على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية والحزبية.

وبين بودربالة بأن عمادة المحامين تعتبر أنّ كل شخص يكون محل تتبع يجب أن يكون القضاء سيد الموقف وأن يُتّخذ قرار الإقامة الجبرية استنادا للنيابة العمومية.

واعتبر بودربالة أن نور الدين البحيري الآن برئ ولا يُمكن التصريح بخلاف ذلك إلا إذا ثبت قضائيا أنه مدان .

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