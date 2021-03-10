إبطال قرار الإفراج عن نبيل القروي بكفالة

اخر تحديث : 10/03/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نبيل القروي

قررت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء، نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي و الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد قرّر يوم 24 فيفري 2021، الإفراج المؤقت عن نبيل القروي مقابل توفير ضمان مالي بقيمة 10 مليون دينار.


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