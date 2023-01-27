إبقاء شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص في حالة سراح



قرّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الجمعة، إبقاء القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى، في حالة سراح.

وقالت عيسى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنها « مثلت اليوم أمام القضاء العسكري بتهم حث الجيش على العصيان” و « إتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية » و « ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال، بهدف الاضرار بالامن العام او الدفاع الوطني »، و « تحريض العسكريين على بعضهم البعض » ، و « هضم جانب موظّف عمومي ».

وأوضحت أنه « لا علم لها إن كان القضاء العسكري سيتخلّى عن القضية أم سيواصل التعهد بها » .

وأضافت أنها « التزمت الصمت » وأكدت لقاضي التحقيق « رفضها مثول المدنيين أمام القضاء العسكري »، وهو ما أكده فريق الدفاع عنها الذي لاحظت أنه « تحدّث في شكل القضية وليس في الأصل ».

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