إتحاد الشغل يقرّر تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له اليوم الإثنين 27 جوان 2022، أن الهيئة الإدارية المنعقدة أمس واليوم بولاية نابل، أقرت الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام وفوّضت للمكتب التنفيذي لتحديد الموعد والتراتيب المتصلة به.

وشدد الطبوبي على أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار، منتقدا تعاطي وتعامل الحكومة مع المطالب التي تم تقديمها في برقية الإضراب بعنوان القطاع العام.

واعتبر الطبوبي أن الإضراب ليس غاية وإنما هو وسيلة، مشددا على أن الحكومة فرضت هذا الإضراب بسياساتها الممنهجة وتجاهلها للحوار.

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