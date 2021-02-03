إثر إستشهاد 4 عسكريين: المشيشي يأذن بتوفير العناية اللازمة لأفراد عائلاتهم

تقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء، بتعازيه لعائلات العسكريين الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في انفجار لغم أثناء مرور عربتهم بجبال مغيلة صباح اليوم، راجيا من الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبّلهم برياض جنانه.

وأذن رئيس الحكومة بتوفير كافة عناصر العناية والرّعاية اللازمة لأفراد عائلاتهم.

وشدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي على أن هذه العملية لن تثنينا على مواصلة جهودنا من أجل محاربة الإرهاب ودحره، مؤكدا أنّها تأتي لتذكّرنا أنّ بوصلتنا يجب أن تبقى دائما في اتّجاه حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به، وتحقيق مصلحة شعبنا، بعيدا عن كلّ التجاذبات والمشاحنات والمزايدات.

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