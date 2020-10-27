إثر إصابة عدد من موظفيها بكورونا: غلق قنصلية تونس بباريس لـ7 أيام



أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس في بلاغ لها مساء الاثنين، ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، لذلك تقرر، تماشيا مع قواعد البروتوكول الصحي المطبقة بفرنسا، غلق مقر القنصلية العامة لمدة 7 أيام خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، تفاديا لتفشي العدوى بالفيروس وللتمكن من تعقيم كامل المقر.

وأشارت القنصلية إلى أنه حرصا على مواصلة تقديم الخدمات فإنه يمكن للمواطنين الذين تكتسي مطالبهم صبغة إستعجالية الاتصال بقنصلية تونس ببنتان.

كما وضعت القنصلية العامة على ذمة كافة المواطنين رقم هاتف لضمان إمكانية الاتصال بمصالحها خلال هذه الفترة.

كلمات البحث :باريس;قنصلية تونس;كورونا