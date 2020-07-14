إثر تلقيه تهديدات إرهابية: مشروع تونس يُطالب بالحماية الأمنية لحسونة الناصفي وعائلته

أصدرت حركة مشروع تونس اليوم الثلاثاء، بلاغا إثر التهديدات التي تعرّض لها النائب وعضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي، والتي طالت عائلته، من أوساط متطرّفة إرهابية .

ودعت الحركة النيابة العمومية والمنظومة الأمنية للتحرك بشكل حقيقي كامل وجدي لتنظيف البلاد من الاصوات الارهابية وتطبيق قانون مكافحة الارهاب بقوة.

كما دعت الحركة لتوفير الحماية الأمنية للنائب المذكور وعائلته، مجدّدة دعوتها لكافة القوى الوطنية لتوحيد قواها ضد الإرهاب والعنف.

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