إثر تواصل تساقط الثلوج: تعليق الدروس بعدد من المناطق في جندوبة

اخر تحديث : 21/01/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ثلج

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بجندوبة مساء الجمعة، بعد صدور بلاغ تحذيري من مصالح الرصد الجوي، مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بمعتمدية عين دراهم و المدارس و المعاهد المتواجدة بالمرتفعات بمعتمدية غار الدماء و بلطة بوعوان.
كما قررت اللجنة تركيز وسائل التدخل المتمثلة في آلات إزاحة الثلوج و الآلات الكاسحة و الماسحة التي تم توفيرها من الادارة الجهوية التجهيز و الادارة الجهوية للفلاحة و من الخواص بمفترق بني مطير و نزل نور العين و وسط مدينة عين دراهم و بمعتمدية غار الدماء منطقة الغرة ومنطقة عين سلطان وبمعتمدية بلطة بوعوان منطقة العواوضة مع التنصيص على العمل المتواصل لازاحة الثلوج من الطرقات و المسالك.
وأكدت اللجنة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، توفير المواد الغذائية و قوارير الغاز و النفط بالكميات اللازمة وتوفير أماكن إيواء بمستشفى و دار شباب طبرقة لمرضى القصور الكلوي الذين يقومون بتصفية الدم اصيلي معتمدية عين دراهم.
وتم أيضا تكثيف الدوريات الأمنية من حرس وطني و أمن وطني بكامل المفترقات و خاصة بمعتمدية عين دراهم لإرشاد و توجيه مستعملي الطريق و تنظيم السير و التنقل، مع بقاء فريق التضامن الاجتماعي على أهبة لمساعدة المواطنين و تبقى زيارات الوافدين على مدينة عين دراهم مؤجلة إلى حين مرور موجة الثلوج وتحسن الوضع الجوي وفتح جميع الطرقات والمسالك.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق