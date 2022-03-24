إثر حادث اصطدام قطارين: إنهاء مهام 4 مسؤولين بشركة السكك الحديدية

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شركة السكك الحديدية تفتح تحقيقًا في حادث اصطدام قطارين أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ أًصدرته مساء أمس الخميس، أنها شرعت في فتح تحقي ...

حادث اصطدام قطارين بمقرين: 33 مصابا يغادرون المستشفى أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن مغادرة 33 مصابا ...

اصابة 13 راكبا في حادث اصطدام قطارين ببوعرقوب اسفر حادث اصطدام قطارين،جد مساء امس بمنطقة برج حفيظ ببوعرقوب من ولاية نابل،عن إصابة 13 شخصا. ...

سقوط 150 جريحا في اصطدام قطارين جنوب إفريقيا أسفر حادث اصطدام قطارين جنوب جوهانسبرغ مساء الجمعة، عن إصابة ما لا يقل عن 150 شخصا، دون أن ...