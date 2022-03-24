إثر حادث اصطدام قطارين: إنهاء مهام 4 مسؤولين بشركة السكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبعا لحادث اصطدام القطارين الذي جد صباح يوم الاثنين 21 مارس 2022 على مستوى مستودع فرحات حشاد بتونس، فقد تقرر إنهاء مهام مسؤولي الشركة اﻵتي ذكرهم وذلك في انتظار استكمال التحقيق :
- مدير منطقة الشمال الشرقي.
- مدير سلامة سير القطارات.
- رئيس قسم التراتيب بإدارة سلامة سير القطارات.
- رئيس منشأة محطة مدينة تونس.
كلمات البحث :السكك الحديدية;قطارين;مهام
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.