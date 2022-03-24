إثر حادث اصطدام قطارين: إنهاء مهام 4 مسؤولين بشركة السكك الحديدية

اخر تحديث : 24/03/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سكك حديدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تبعا لحادث اصطدام القطارين الذي جد صباح يوم الاثنين 21 مارس 2022 على مستوى مستودع فرحات حشاد بتونس، فقد تقرر إنهاء مهام مسؤولي الشركة اﻵتي ذكرهم وذلك في انتظار استكمال التحقيق :
- مدير منطقة الشمال الشرقي.
- مدير سلامة سير القطارات.
- رئيس قسم التراتيب بإدارة سلامة سير القطارات.
- رئيس منشأة محطة مدينة تونس.


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