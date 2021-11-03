إثر زيارته الطبوبي: مصطفى بن أحمد يُقرر مغادرة المستشفى

أدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الأربعاء، زيارة للنائب المجمد بالبرلمان مصطفى بن حمد المقيم بمستشفى الحبيب ثامر للاطمئنان على حالته الصحية كما طلب منه إيقاف الاعتصام .

وأكد الطبوبي تضامنه الكامل معه ومع حق كل مواطن وكل مضمون اجتماعي في العلاج و في الضمان الاجتماعي وفي التغطية الصحية.

وأكد اتحاد الشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن مصطفى بن أحمد قرر على إثر هذه الزيارة مغادرة المستشفى شاكرا الأمين العام والاتحاد على الاهتمام بمثل هذه القضايا كما حيا الطاقم الإداري والطبي وشبه الطبي بالمستشفى على تفهمهم و عنايتهم .

كلمات البحث :الطبوبي;مستشفى;مصطفى بن أحمد