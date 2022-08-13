إثر زيارته لحي هلال: قيس سعيّد يصطحب معه عائلة معوزة إلى قصر قرطاج

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 13 أوت 2022، إلى حي هلال بتونس العاصمة حيث تولى زيارة القرية الحرفية بالمنطقة والتي تم إعادة تهيئتها وفاء للعهد الذي اتخذه رئيس الدولة في السنة الفارطة من المكان نفسه بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة.

وبهذه المناسبة، ركّز رئيس الجمهورية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى ضرورة الإحاطة بالمرأة والأسرة لا في النصوص ولكن في الواقع والفعل. وأثار رئيس الدولة إمكانية إنشاء شركات أهلية حتى يكون العمل الذي يقوم به المواطنون مصدرا للثروة.

كما توقّف رئيس الجمهورية عند عديد الاخلالات في مستويات التهيئة العمرانية والبنية التحتية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية منذ وقت طويل وتفاقمت في السنوات الأخيرة.

وفي ختام هذه الزيارة، حمل رئيس الجمهورية معه إلى قصر قرطاج أفراد عائلة تقطن بغرفة على وجه الفضل ولا عائل لها سوى الأم التي ليس لها موطن شغل قار.

كلمات البحث :حي هلال;سعيد;قرطاج;معوزة