إثر سقوط مروحية واستشهاد طاقمها: سعيد يُؤكّد ضرورة تجديد العتاد العسكري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 8 جوان 2023 بقصر قرطاج، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.

وتناول هذا اللقاء الحادث الأليم الذي جدّ ليلة أمس وأدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية التي كانوا على متنها وهم يؤدون واجبهم المقدّس في حماية الوطن.

وحمّل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني إبلاغ تعازيه الخالصة لعائلات شهدائنا الأبرار، داعيا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث التي يمكن أن تشهدها أي دولة تحصل للأسف في تونس نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولازال إلى مثل هذه الفواجع.

وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة العسكرية في الحفاظ على سيادة تونس، وعلى المهارات والكفاءات التي تعمل من أجل تطوير ما لديها من آليات وعتاد.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت اليوم، فقدان طائرة مروحية بمنطقة « كاب سيراط » ليلة أمس الاربعاء 07 جوان 2023، ثم أكدت في بلاغ لاحق سقوطها في عرض البحر، مشيرة إلى أن وحدات الغوص المختصّة التابعة لجيش البحر قامت بعملية إنتشال الجثث، حيث تم إنتشال جثتين وأجزاء من الحطام، ولا تزال عملية البحث جارية.

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