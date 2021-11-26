إثر ظهور سلالة جديدة من كورونا: اللجنة العلمية تدعو لليقظة وملازمة الحذر

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، على ضرورة اليقظة وملازمة الحذر إثر ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا (بي 1.1.529)، منذ أسبوع بجنوب افريقيا وانتشرت في 10 دول عبر العالم.

وبين المتحدث بأن السلالة المتحورة الجديدة تحمل حوالي 32 طفرة في بروتين سبايك الموجود على غشاء فيروس كورونا » ثلاث منها خطرة ويمكن ان تؤدي الى سرعة العدوى فضلا عن احتمال مقاومتها للتلاقيح ».

وأوضح سليم بأن « البروتين سبايك هو مجموعة النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا والتي تمنحه الشكل التاجي المعروف عنه، وهو المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية وغزوها، علما وان البروتين سبايك تم استخدامه لصناعة عدد من اللقحات المضادة للكوفيد-19.

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