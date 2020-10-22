إثر لقاءه الغنوشي: الطبوبي يدعو للتوجّه إلى الأولويّات الوطنيّة العاجلة والابتعاد عن التجاذبات

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وتمّ خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع العامّة في البلاد وما تحتاجهُ من تضافرٍ لجهود مختلف الأطراف الوطنيّة للتفاعل الإيجابي والسّريع مع تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تُشكّله من خطرٍ حقيقي على حياة المواطنين، إضافة إلى ما تُلقي به من ظلالٍ سلبيّةٍ على النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

وشدّد نور الدين الطبوبي على أهميّة التوجّه إلى الأولويّات الوطنيّة العاجلة والابتعاد عن مظاهر التوتّر والتجاذبات والاستماع الجيّد لنبض الشارع التونسي الذي بات موسوما بتعبيرات القلق والحيرة على حاضر البلاد ومستقبلها.

وأعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن التطلّع لقيام مجلس نواب الشعب بدوره التشريعي والرقابي على أفضل وجه بجعل الملفات الوطنيّة الكبرى محلّ الاهتمام الأوّل وبعيدا عن كل المناكفات، مؤكّدا أنّه برغم كلّ شيء فإنّ حدا أدنى من الحكمة والتعقّل يبقى دائما موجودا لإيجاد حلول للمحطات الصعبة التي تعيشها بلادنا وهذا ما يجعل المستقبل يكون أفضل.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب دعمه لكلّ المبادرات التي تدعم نهج التوافق والتشاركيّة في إطار تغليب المصلحة الوطنيّة واحترام شرعيّة مؤسّسات الحكم، مُشدّدا على استعداد المجلس للقيام بدوره التشريعي والرقابي بما يُعزّز حظوظ الفئات المستضعفة والجهات المهمّشة ويُثري منظومة القوانين الاجتماعيّة.

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن دعمه لنهج التوافقات وثقافة العيش المشترك بديلا عن سلوك التنافي والصراعات الجانبيّة.

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