إثر وفاة الرئيس التشادي: تونس تُؤكد تمسّكها بالديمقراطية ونبذها للعنف بكل أشكاله

أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، أن تونس تتابع تطور الأحداث في جمهورية التشاد إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

كما توجهت تونس بالمواساة إلى ذوي الرئيس الراحل وإلى كامل الشعب التشادي في هذا المصاب الجلل، مؤكدة تمسّكها بقواعد الديمقراطية ونبذها للعنف بكل أشكاله، وآملة أن يتم تجاوز الوضع الحالي بما يحفظ أمن واستقرار التشاد وكامل المنطقة.

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