إثيوبيا: تونس ارتكبت خطأ تاريخيا ولن نعترف بأي مطالبات بشأن سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بيانا رسميا نددت فيه بموقف تونس في بيان مجلس الأمن الذي يطالب أديس أبابا بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية أنّ « تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن ».

وشددت الخارجية على « أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد إفريقي » ، مؤكدا أن إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي.

وورد في نص البيان بأن: « بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي وبطريقة غير مسبوقة صدر بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن السد ».

وأفادت الخارجية بأن إثيوبيا ترحب بتوجيه الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أنه من المؤسف أن يعلن المجلس موقفه بشأن قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية كونها خارج نطاق ولايته.

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