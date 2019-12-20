إجتماع حاسم في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة

يجتمع رئيس الحكومة المكلف « الحبيب الجملي » حاليا، بدار الضيافة بقرطاج، الأمناء العامين للأحزاب السياسية المكونة للحكومة المقبلة.

وقد حل بدار الضيافة رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي عماد الحمامي وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو .

ومن المنتظر أن يكون اجتماع اليوم حاسما بشأن مسألة تشكيل الحكومة و الأحزاب التي ستشارك فيها و أيضا الأحزاب التي ستدعمه في البرلمان.

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